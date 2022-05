Mateusz Morawiecki: pogróżki Kremla są niedopuszczalne

Zdaniem polskiego premiera nie ma możliwości powrotu do tego, co było przed 24 lutego. - Niektóre kraje do niedawna tak myślały: wróćmy do business as usual, kupujmy gaz, ropę z Rosji. Nie, Polska i Portugalia są tego zdania, że musimy się raz na zawsze uniezależnić od rosyjskich węglowodorów - zaznaczył.