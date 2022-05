Putin choruje na raka? Tak twierdzi były brytyjski szpieg

Jak tłumaczy - miało to "spowodować, że struktura dowodzenia armii rosyjskiej nie funkcjonowała tak, jak powinna". - Wygląda na to, że na Kremlu jest coraz bardziej gorąco i niestabilnie - mówił były szpieg. Władimir Putin - jego zdaniem - "zatopił się w kącie", co sprawia, że ​​jakiekolwiek wycofanie się rosyjskich okupantów z Ukrainy jest mało prawdopodobne - ma to wynikać ze strachu Putina o jego własne bezpieczeństwo.