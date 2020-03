Błażej Spychalski: Konstytucja nie przewiduje przełożenia wyborów

- Zależy nam, żeby została przyjęta jak najszybciej. 70 proc. przedsiębiorstw w Polsce to firmy małe i średnie i to one są najbardziej zagrożone epidemią koronawirusa, ale nie nikogo nie zostawimy samego - powiedział Błażej Spychalski pytany przez red. Beatę Michniewicz na antenie "Trójki" co z największymi polskimi firmami. Dodał, że dzisiejsze posiedzenie, w związku z epidemią koronawirusa w Polsce, odbędzie się w formie wideokonferencji.