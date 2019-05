Bielan: to PiS rozpoczęło walkę z pedofilią

Adam Bielan podkreśla, że jego środowisko polityczne uznaje pedofilię za jedno z "najobrzydliwszych przestępstw" i zamierza zaostrzyć kary za przestępstwa seksualne wobec nieletnich. Senator Porozumienia odniósł się także do publikacji "Super Expressu" nt. rodziny premiera Morawieckiego.

Wicemarszałek Senatu zaznacza, że to PiS zrobiło najwięcej w kwestii walki z pedofilią, jeśli chodzi o regulacje prawne. - Chciałbym wyraźnie podkreślić, że opowiadamy się za jeszcze ostrzejszym karaniem pedofilii. Przypominam, że to my stworzyliśmy rejestr pedofili. Wówczas dzisiejsza opozycja była przeciwko. (...) W przypadku PiS i Jarosława Kaczyńskiego zaostrzanie kar za rozmaite przestępstwa nie jest niczym nowym. Na tym powstało PiS, na nowym projekcie kodeksu karnego, który zgłaszaliśmy w 2000-2001 roku - przypomniał.