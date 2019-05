Donald Tusk Człowiekiem Roku "GW". "Nie stać nas na przedłużanie tego konfliktu"

Szef RE odebrał nagrodę podczas gali z okazji 30. urodzin "Gazety Wyborczej". - W Polsce można bardzo dużo zrobić razem, ale można też bardzo dużo zepsuć osobno - mówił podczas przemówienia Donald Tusk.

"Michnik aresztowany jak zwykle"

To właśnie od anegdoty z redaktorem naczelnym "GW" i "dziwnym swetrze" rozpoczął swoje przemówienie. - Zaprosiliśmy go na spotkanie ze studentami i działaczami związków zawodowych. Wieczorem przyszedł Bogdan Borusewicz i powiedział mi przykrą wiadomość, że będę musiał opowiedzieć o Józefie Piłsudskim , bo Michnika aresztowano. Jak zwykle zresztą - wtrącił szef RE.

- Moja żona robiła ten sweter na drutach i zrozumiała, że musi go tej nocy skończyć. Chciałem dobrze wyglądać na przemówieniu, bo to była pierwsza moja rola publiczna. Usłyszałem taki jęk zawodu jak nigdy wcześniej - powiedział, a cała publiczność wybuchła śmiechem. - Historia "GW" jest powiązana z tą "Solidarności". Trzeba było nadzwyczajnej inteligencji, żeby wierzyć w zwycięstwo nad komunizmem. Teraz to brzmi banalnie, ale wtedy nie było - kontynuował.