Burza wokół publikacji o Morawieckim. Wypowiada się jego siostra

Piątkowa publikacja o dzieciach Mateusza Morawieckiego wstrząsnęła opinią publiczną. Potem pojawiły się sugestie, że miała to być ustawka i premier dobrze wiedział o planach gazety. Dziś głos zabiera także siostra premiera.

Wspomina także wspólnie z nimi spędzane święta, gdy jeszcze wszyscy mieszkali we Wrocławiu. - To Mateusz i jego żona dbali o to, aby pod choinką było zawsze jak najwięcej prezentów dla dzieci. A w pewnym momencie podjęli decyzję o adopcji. Jestem pewna, że kierowali się chęcią zapewnienia bezpiecznego i kochającego domu Madzi i Ignasiowi. Nie każdego na to przecież stać – opowiada.