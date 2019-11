Bieg Niepodległości 2019 w Gdyni. Jaka będzie trasa biegu?

11 listopada 2019 w Gdyni odbędzie się coroczny Bieg Niepodległości. Organizatorzy spodziewają się tysięcy uczestników. Sprawdź trasę biegu.

Bieg Niepodległości 2019 w Gdyni. Jaka będzie trasa?

Rok temu 11 listopada do mety Biegu Niepodległości w Gdyni dobiegło prawie 4,5 tysiąca osób. Uczestnicy Biegu Niepodległości 2019 wystartują o 15:00 ze Skweru Kościuszki, z okolic ORP "Błyskawica". Trasa będzie wiodła przez śródmieście z powrotem na Skwer Kościuszki. Biegacze będą wyruszać w kilku falach, oddzielonych odstępami trwającymi od 1 do 4 minut.

Bieg Niepodległości 2019 w Gdyni. Jak mogę się zarejestrować?

Chętni do wzięcia udziału w Biegu Niepodległości mogą się zarejestrować osobiście do 10 listopada w biurze zawodów, które mieści się w Centrum Handlowym "Riwiera" (na parterze obok fontanny), ul. Kazimierza Górskiego 2. Uczestnicy muszą wnieść opłatę startową i odebrać pakiet startowy – będzie to możliwe 9 listopada od 15 do 20 i 10 listopada od 12 do 20 w Hali Gier Gdyńskiego Centrum Sportu przy ulicy Olimpijskiej 5. 11 listopada rejestracja i odbiór pakietów nie będą możliwe.