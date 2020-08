Białoruś. Niepokojące doniesienia. Rosyjski OMON jedzie na Białoruś?

Od ponad tygodnia na Białorusi trwają masowe protesty, które początkowo były brutalnie tłumione przez służby. Białorusini nie mogą pogodzić się z wynikiem wyborów prezydenckich, które miał wygrać rządzący tym krajem od 26 lat Aleksander Łukaszenka. Twierdzą, że zostały one sfałszowane.

Putinmiał zapewnić Łukaszenkę o gotowości do udzielenia mu pomocy w ramach Państwa Związkowego lub Organizacji Traktatu o Bezpieczeństwie Zbiorowym.

O pierwszej kolumnie nieoznakowanych ciężarówek z kratami w oknach miał informować w niedzielę czytelnik niezależnego petersburskiego portalu Fontanka. Dostrzegł pojazdy na drodze E95, prowadzącej z Petersburga do Pskowa, a dalej do białoruskiego Witebska. Łącznie doliczył się ok. 30-40 pojazdów.