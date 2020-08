Białoruś i protesty po wyborach. Aleksander Łukaszenka rozmawiał z Władimirem Putinem

Zobacz też: Białoruś. Łuska z napisem "Made in Poland". Wiceszef MON o "oczywistej prowokacji"

Wszystko również wskazuje na to, że Swiatłana Cichanouska została zmuszona do wyjazdu z kraju. Obecnie przebywa na Litwie razem ze swoimi dziećmi. Nagrała przejmujący film, w którym nie tłumaczy, dlaczego zdecydowała się na opuszczenie Białorusi, ale apeluje o zaniechanie przemocy podczas protestów. Wielu komentatorów zwraca uwagę na to, że Cichanouska mogła zostać zastraszona.