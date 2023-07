"Bez prądu, 500 metrów od pożaru". Porażające relacje Polaków z Włoch

Pani Karolina przyjechała z kolei do domu wakacyjnego, który kupiła w maju. Znajduje się około 100 kilometrów od Palermo. - Obecnie jestem w miejscowości Marianopoli. Jedyne, co nas dziś rano zaniepokoiło, to straszny zapach dymu w domu. Na noc przez te upały zostawiamy otwarte balkony. I dziś właśnie ten dym mnie obudził. Teraz jest w porządku, choć momentami go czuć. Już dziś mamy wiatr - przekazuje.