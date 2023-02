Berlusconi szokuje. "Wtedy nie byłoby wojny"

86-letni szef należącej do włoskiej koalicji rządowej partii Forza Italia Silvio Berlusconi stwierdził, że nie dążyłby do spotkania z Wołodymyrem Zełenskim, ponieważ obwinia go za wybuch wojny z Rosją. W ocenie byłego premiera Włoch, "gdyby prezydent Ukrainy przestał atakować w cele w Donbasie, w tym dwie separatystyczne republiki, to do wojny w ogóle by nie doszło".