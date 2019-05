Bartłomiej Sienkiewicz o zachowaniu opozycji: gdybym był PiS-owcem, od dwóch dni bym chichotał

Reakcja wielu polityków opozycji na wynik wyborów jest dość kontrowersyjna. Oskarżają się nawzajem i zrzucają winę za wygraną PiS na... wyborców. Skomentował to ostro na swoim profilu na Twitterze były szef resortu spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz.

"Gdybym był PiS-owcem, od dwóch dni bym siedział na tt i chichotał nieustannie. Nie z radości po wygranych wyborach, ale przez to, co moi przeciwnicy wypisują, zwalczając się zażarcie i obrzucając błotem już chyba wszystkie elektoraty w kraju. Ale nie jestem więc mi się rzygać chce" - napisał Bartłomiej Sienkiewicz.

"Jeśli w jesiennych wyborach jest choć cień szansy na pokonanie PiS, to warunkiem podstawowym jest nie szukanie usprawiedliwień, ale powiedzenie wprost: to co się wydarzylo wczoraj, to absolutna klęska opozycji" - napisał w poniedziałek, dzień po wyborach do Parlamentu Europejskiego.