Barbara Kaczmarek nie żyje. Wójt gminy Zgierz została pobita

Barbara Kaczmarek nie żyje. Wójt gminy Zgierz miała 58 lat. Niedawno trafiła do szpitala w ciężkim stanie z obrażeniami głowy. Jej syn został zatrzymany i usłyszał zarzuty.

Jak wyjaśnił rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania w rozmowie z PAP, kobieta przebywała w domu jedynie w towarzystwie 34-letniego syna, który w chwili zatrzymania był trzeźwy. Młodszy syn w momencie tragedii przebywał poza domem. Powiadomiony o tym, co się stało, pojawił się w nim w chwili, gdy pogotowie zabierało matkę do szpitala. Barbara Kaczmarek trafiła tam w ciężkim stanie. Doznała poważnych i rozległych obrażeń głowy.

Barbara Kaczmarek nie żyje. Jej syn usłyszał zarzuty

34-letni syn został zatrzymany. Mężczyzna usłyszał zarzuty, grozi mu do 15 lat więzienia. W czasie przesłuchania 34-latek nie przyznał się do winy. Teraz Polsat News podaje, że po sekcji zwłok prokuratura podejmie decyzję co do zmiany zarzutów.