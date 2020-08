Bałtyk. Dzik na plaży! Przerażenie plażowiczów

Na początku wideo widać jak zwierzę płynie w morzu i zbliża się do lądu. Po wybiegnięciu dzika z wody, łopatą próbował go odepchnąć jeden z mężczyzn. Zwierzę było bardzo przestraszone i zaczęło uciekać w głąb plaży. Sami plażowicze również mocno wystraszyli się. Co działo się na plaży w kurorcie Schoenhagen możesz zobaczyć poniżej:

Dziki umieją pływać. Pamiętajmy, że kiedy spotkamy go już na swojej drodze, to starajmy się zachować spokój. Nie atakujmy go, nie odpychajmy. Dzik nie powinien zaatakować, jeśli nie damy mu do tego powodu.