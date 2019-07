Awaryjne lądowanie Boeinga 737 w Tel Awiwie. Na pokładzie było 152 pasażerów

Boeing 737, należący do bułgarskich linii lotniczych Electra Airways, lądował awaryjnie w Tel Awiwie. W lecącej z Kolonii maszynie pękła podczas startu opona. Na lotnisku ogłoszono alert 3. stopnia.

Maszyna ze 152 pasażerami na pokładzie kontynuowała lot do Tel Awiwu. Kapitan powiadomił jednak lotnisko o problemach i krążył nad nim, by zrzucić do reszty paliwo.