Awaria w Elektrowni Ostrołęka. Do rzeki Narew wpłynęło kilka ton oleju

W wyniku nocnej awarii w Elektrowni Ostrołęka od 3 do 5 ton oleju turbinowego dostało się do rzeki Narwii. Strażacy próbują wychwycić płynące w dół rzeki zanieczyszczenia.

- 3 do 5 ton oleju wyciekło z zespołu Elektrowni w Ostrołęce, zanieczyszczając kanał zrzutowy uchodzący do Narwi. Akcję ratowniczą prowadzą jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Ostrołęce prowadzą rozpoznanie - poinformowała Agnieszka Borowska, rzecznik prasowa Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Rzeka Narew skażona

Do awarii w elektrowni doszło w nocy z piątku na sobotę. Około godziny 23.30 do kanału zrzutowego nastąpił wyciek oleju turbinowego. Znaczna część oleju dostała się do rzeki Narew, stąd na rzece widoczne są plamy oleju. Większość zanieczyszczeń spłynęła już z Ostrołęki w stronę Sielunia i Różana, gdzie służby ratownicze ustawiły zapory i rękawy absorbujące.