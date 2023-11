Awantura wokół pasków TVP. "Paskowy" miał zły dzień?

Pytanie o paski w TVP rozpętało burzę na antenie Radia Zet. Zaczęło się niewinnie, gdy prezenter poprosił Pawła Sałka o to, by wymienił z pamięci jeźdźców Apokalipsy, czyli Głód, Wojnę, Zarazę i Śmierć. To z pozoru niewinne pytanie było punktem zapalnym do awantury o metody dziennikarskie stosowane w Telewizji Polskiej.