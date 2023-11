"Nie dzwoń więcej". Tusk reaguje na słowa Morawieckiego

"Dokument jest zbiorem haseł programowych i priorytetów, co do których partie się zgadzają" - donosi "Rzeczpospolita". Nie ma tam jednak konkretnych rozwiązań. Najczęstszą frazą ma być sformułowanie "będziemy dążyć do...". Jeden z uczestników negocjacji w rozmowie z gazetą stwierdził, że szczegóły pozostawiono nowym ministrom.