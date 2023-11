Kaczyński ma pomysł. Stworzy tratwę ratunkową dla dziennikarzy

Walka o miano "najwierniejszych"

Dwumiesięcznik "Press" przekazał informację, że regionalne media (m.in. naszemiasto.pl) zakupione przez Orlen w 2021 r. od niemieckiego wydawcy zostaną przekazane należącej do Orlenu spółce PL24. Ta następnie zostanie sprzedana. Miało to stać się jeszcze we wrześniu ubiegłego roku. Miały jednak na to nie pozwolić kłótnie o wpływy.