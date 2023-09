Obajtek powinien się bać? “Pójdziemy do samego dołu”

Koalicja Obywatelska w swoich "100 konkretach" zapowiedziała "czystki" w kierownictwach spółek skarbu państwa w ciągu pierwszych stu dni funkcjonowania rządu. W programie "Tłit" posłanka KO Izabela Leszczyna mówiła, że nie zna żadnej spółki tego typu – mniejszej czy większej – zarządzanej przez menedżerów spoza politycznego nadania. - Zaczniemy od największych (spółek - red.) i pójdziemy do samego dołu. (…) Obajtek, to co robi najlepiej, to drenuje portfele Polaków - stwierdziła posłanka. Zapewniała, że jej partia ma przygotowaną procedurę konkursową, przy pomocy, której będzie sprawnie wyłaniać nową kadrę zarządzającą spółek skarbu państwa. - Jesteśmy w stanie zrobić to w pierwsze sto dni. Każdy dzień rządzenia pisowskich nominatów to strata dla polskich podatników - dodała Leszczyna.

