"Ty tchórzu". Awantura w Sejmie, błyskawiczna reakcja Błaszczaka

Czarnek: wasi mężowie byli za to skazywani

Chwilę wcześniej doszło do spięcia między posłanką Koalicji Obywatelskiej Marzeną Okłą-Drewnowicz i minister rodziny Marleną Maląg. - Mówimy sprawdzam. Dajcie ludziom to, co zabraliście od 1 czerwca, a nie nowego roku. To jest szantaż polityczny, oszukujecie ludzi - stwierdziła polityk KO, wzywając do natychmiastowej waloryzacji świadczenia 500 plus do kwoty 800 zł.