PiS bez premii i traci władzę. Jest najnowszy sondaż

Eksperci po ostatniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości, gdzie padły nowe obietnice, jasno oceniali, że na dobre ruszyła kampania wyborcza przed jesiennymi wyborami. Część z nich już wtedy podkreślała, że choć waloryzacja programu 500 plus mogła być zaskoczeniem, to nie przyniesie natychmiastowego i dużego efektu w sondażach. Potwierdzają to wyniki najnowszego sondażu United Surveys dla "Dziennika Gazety Prawnej" i RMF FM.