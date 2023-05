Sala ryknęła śmiechem. Tusk do Morawieckiego: upokarzające

Donald Tusk kpi z Ziobry i Morawieckiego w Lidzbarku Warmińskim. "Upokarzające. Dajesz sobą pomiatać"

- Kiedy słyszę, że premier mówi, że nic nie wyszło z reformy sądownictwa, a Ziobro odpowiada, że zaprasza na debatę premiera, to ja sobie myślę: Mateusz! Ty na te ostatnie miesiące chociaż bądź premierem, a nie udawaj, że nim jesteś. To jest takie upokarzające. Premier to coś znaczy, a ty Mateusz dajesz sobą pomiatać. Mówią na twój temat najdziwniejsze, przykre rzeczy. Jeśli nie jesteś w stanie podjąć decyzji wobec ministrów, którzy są do niczego, którzy są "jak krowy", to pokaż, że masz... no coś tam i zachowaj się jak premier! - apelował szef PO, na co sala zareagowała śmiechem i głośnymi brawami.