Skradł show Tuskowi. "Masz bajerę!"

- Cios w splot słoneczny! - zareagował szybko Tusk. - Zadał mi to samo pytanie w niedzielę mój wnuk Mikołaj, bo on też zdaje jutro test. Powiedziałem mu, żeby się nie przejmował, a on mi odpowiedział, że... nic go tak nie denerwuje, jak to, że my mu mówimy, żeby się nie przejmował - odpowiedział Tusk. - Ja sam się tym tak denerwuję! Chyba nie jestem najlepszym adresatem pytania, bo ja będę jutro gryzł pazury! Życzyć mogę... nie mogę. No! Nie przejmuj się! - zażartował, zwracając się do młodego mężczyzny.