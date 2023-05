Teraz dopiero się zacznie, Ziobro mu nie daruje. "Mylił się w każdej decyzji unijnej"

Następnie szef SP przypomniał, że premier zgodził się na pakiet "Fit for 55". Ziobro nazwał go "drakońskim". - Premier Morawiecki bez wątpienia przejdzie więc do historii. Jako ten, który jednoosobowo, arbitralnie, bez jakichkolwiek konsultacji z Radą Ministrów podjął decyzję brzemienną w skutkach na dziesięciolecia. A co z KPO? Gdzie są pieniądze? Końca ustępstw jakoś nie widać - kontynuował Ziobro.