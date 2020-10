Awantura w Sejmie. Antoni Macierewicz wkracza do akcji

- To, co urządzacie dzisiaj w Sejmie i na ulicach, jest na rękę Jarosławowi Kaczyńskiemu. To Jarosław Kaczyński rozpala to razem z wami, którzy jak marionetki w teatrzyku dajecie się używać, po to, żeby przykryć dzisiaj kryzys państwa, chaos w państwie i kryzys gospodarczy. Dzieci pod ochronę, matki i rodzice ze wsparciem państwa, a Jarosław Kaczyński do dymisji - dodał Winnicki.