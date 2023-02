Awantura o mięso. Wiadomo, co sądzą Polacy

Na pytanie, "do których wytycznych mających na celu ograniczenie niekorzystnych zmian klimatu byłbyś skłonny się zastosować do 2030 roku", 27 proc. ankietowanych wybrało podróż samolotem maksymalnie 1 raz na 2 lata. Wśród wszystkich ograniczeń to właśnie te dotyczące podróżowania samolotem mają najwięcej zwolenników.