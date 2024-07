"Kompromitacja". Czarnek aż pokrzykiwał w trakcie komisji

- Ustaliliście, że prezes jest prezesem, a premier rządu w sytuacji ekstremalnej spotykał się z przedstawicielami rządu. Nie ustaliliście praktycznie nic. Rację miał pan Marcin Kierwiński, że ta komisja nie wniosła nic. Wnioskuję o przerwę i przedstawienie faktycznych wniosków, to co zostało przedstawione, to kompromitacja - grzmiał Przemysław Czarnek, składając wniosek formalny o przerwę w obradach komisji ds. wyborów kopertowych w dniu, kiedy przedstawiano raport z prac gremium.