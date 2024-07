Koniec komisji śledczej. Prezentują raport ws. wyborów kopertowych

- To wybory, na które wydano 56 mln zł, a co nie uwzględnia postępowań sądowych w sprawie Poczty Polskiej oraz PWP. Wybory, w których premier Mateusz Morawiecki zezwolił na to, żeby podlegli mu ministrowie podważyli autorytet Prezesa Rady Ministrów - kontynuowała przewodnicząca komisji.