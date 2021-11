Austria ma wprowadzić obowiązkowe szczepienia. Za odmowę grzywna i cztery tygodnie więzienia

Austria. Powszechny obowiązek szczepień od 12. roku życia

Pod koniec listopada do austriackich mediów wyciekł projekt ustawy wprowadzającej szczepienny obowiązek. Póki co, projekt ma wstępny charakter. We wtorek 30 listopada przedstawiciele rządu, w tym minister zdrowia Wolfgang Mückstein, mają skonsultować pomysł z naukowcami i prawnikami. Do rozmów zaproszono także przedstawicieli opozycji, za wyjątkiem polityków skrajnie prawicowej Austriackiej Partii Wolnościowej (FPÖ), którzy na wprowadzenie obowiązkowych szczepień kategorycznie się nie zgadzają.