Omikron we Włoszech. Rodzina "pacjenta zero" także zarażona

Włoska prasa: "Szczepionka osłabia Omikron"

Włoska prasa informuje, że w związku ze wzrostem liczby zakażeń we Włoszech burmistrzowie miast apelują do rządu o przywrócenie nakazu noszenia maseczek na zewnątrz. Powołując się na najnowsze wyniki badań, dziennik "Il Messaggero" wprost pisze, że "szczepionka osłabia Omikron". Częściowy obowiązek maseczkowy, póki co wprowadziły władze Mediolanu, Bolonii i Bergamo.