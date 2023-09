Ataki dronów. Rosjanie zmieniają taktykę

Wojna w Ukrainie. "Rosjanie z premedytacją wybierają cele"

- Wykorzystują to, co jest dla nich obecnie dostępne. Jednocześnie w dalszym ciągu gromadzą pewne rezerwy na przyszłe ataki. Zaatakowano infrastrukturę portową. To oznaka terroryzmu, bo uderzają celowo w infrastrukturę cywilną - stwierdziła Humeniuk, cytowana przez Unian. - Nie ma tam ani jednego obiektu wojskowego - podkreśliła.