Co dalej z AstraZenecą? Pełnomocnik rządu ds. szczepień zabrał głos

Dworczyk podał również przykład Wielkiej Brytanii, w której podano ok. 11 mln dawek szczepionki na COVID-19 firmy AstraZeneca i absolutnie nie rekomenduje się wstrzymywania stosowania preparatu.

KO apeluje o otwarcie wszystkich szpitali tymczasowych

W ubiegłym tygodniu posłowie KO oraz wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek zaapelowali do wojewody łódzkiego o otwarcie dla chorych na COVID-19 szpitala tymczasowego w Łodzi oraz do premiera o otwarcie wszystkich tego typu placówek w kraju.

- Kiedy szpitale tymczasowe były budowane to opozycja grzmiała, że to niepotrzebnie wyrzucone pieniądze i dlaczego są tam lekarze, skoro są potrzebni gdzieś indziej. Dziś ci sami ludzie wykrzykują gdzie jest 1200 miejsc na stadionie narodowym. Mamy do czynienia albo z postawą cyniczną i wyrachowaną, albo z kompletnym brakiem wiedzy jak funkcjonuje służba zdrowia i szpitale – komentował Michał Dworczyk.