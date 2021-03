Koronawirus w Polsce. Niedzielski: epidemia przyspiesza. Uruchamiamy szpitale tymczasowe

- Tendencja wzrostu zachorowań ma trwały charakter; mamy przyrost o jedną trzecią w porównaniu do zeszłego tygodnia - stwierdził minister zdrowia Adam Niedzielski. - Została podjęta decyzja o uruchomieniu szpitali tymczasowych w 9 województwach - dodał. Poinformował także o udostępnieniu maseczek mieszkańcom najbardziej dotkniętych regionów.

- Wynik epidemiczne pokazują, że jesteśmy w sytuacji bardzo trudnej. Mamy dzisiaj ponad 15 tysięcy nowych przypadków. To jest liczba, która przewyższa liczbę przypadków, jaką mieliśmy jeszcze tydzień temu o ponad 3,5 tysiąca. Od wielu dni mamy tak naprawdę do czynienia permanentnie z taką sytuacją, gdzie liczba z tygodnia na tydzień zwiększa się w skali 2-3 tysiące, a teraz widzimy, że nawet więcej - stwierdził minister zdrowia Adam Niedzielski.

- Tendencja, którą widzimy, ma charakter trwały, ponieważ jak popatrzymy, co dzieje się ze średnimi między ostatnimi dwoma tygodniami, to w tej chwili przekroczyliśmy przewidywany średni poziom zachorowań - w tym tygodniu jest wyższy niż 10 tysięcy. Dokładnie wynosi 10 600, czyli bardzo szybko realizuje się scenariusz przekroczenia poziomu średniego i to jest bardzo duża zmiana w stosunku do średniej, jaką obserwowaliśmy tydzień temu - tłumaczył minister.

Minister zwrócił uwagę, że wzrost zakażeń przekłada się także na infrastrukturę szpitalną. - W ciągu ostatniego tygodnia obłożenie łóżek covidowych zwiększyło się o ponad 2 tysiące hospitalizacji - poinformował.

Koronawirus w Polsce. Niedzielski: udostępnimy maseczki mieszkańcom najbardziej zagrożonych rejonów

- Dzisiaj na Rządowym Zespole Kryzysowym, obradującym pod przewodnictwem premiera, została podjęta decyzja o uruchomieniu szpitali tymczasowych w 9 województwach, między innym w województwie pomorskim. To też pokazuje, jak inaczej, jak dobrze jesteśmy przygotowani do kolejnej fali, mając zaplecze w postaci szpitali tymczasowych - zapewniał minister.

Szef resortu zdrowia poinformował też, że w związku z większą liczbą zakażeń, a także wydanymi ostatnio zaleceniami dotyczącymi konieczności noszenia masek "razem z premierem zdecydowaliśmy o udostępnieniu w trybie zarządzania kryzysowego maseczek obywatelom najbardziej dotkniętych regionów".

Koronawirus w Polsce. Alarmująca prognoza profesor z Oxfordu

- Wczoraj podjęliśmy decyzję, że do regionu pomorskiego zostanie przekazanych 10 mln maseczek, a do warmińsko-mazurskiego 5 mln - poinformował minister. - Maseczki będą dostarczone z Agencji Rezerw Strategicznych do wojewodów - dodał.

Koronawirus w Polsce. Powrót do szkoły? Niedzielski: decyzja po świętach

Minister zdrowia zapewnił, że mimo wzrostu zachorowań, nie została podjęta żadna decyzja dotyczącą nowych obostrzeń. - Informuję, żeby przecinać spekulacje, bo takie spekulacje się rzeczywiście pojawiają - stwierdził Niedzielski.

Pytany o powrót uczniów do nauki stacjonarnej odparł, że decyzja w tej sprawie zostanie podjęta po świętach wielkanocnych.

Szef resortu zdrowia zapowiedział też, że do końca tygodnia zapadnie decyzja dotycząca zmian w strategii szczepień.

- Rozważane są dwa scenariusz. Jeden, to szczepienie ozdrowieńców jedną dawką - to w okresie, który jest mniej więcej sześć miesięcy po odnotowaniu pozytywnego wyniku. Drugi, to wydłużanie okresu pomiędzy pierwszym a drugim szczepieniem w ramach zasad dopuszczonych przez charakterystykę produktu leczniczego - stwierdził Adam Niedzielski.