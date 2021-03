Kiedy powrót dzieci do szkół? Adam Niedzielski odpowiedział

Powrót dzieci do szkół? Minister nakreślił termin decyzji

Odpowiedział także na pytania dotyczące powrotu dzieci i młodzieży do szkół. - Robimy wszystko, żeby akcja szczepieniowa uwzględniała także nauczycieli, wykładowców, tak żeby możliwie szybko powrócić do nauki stacjonarnej. Obecnie znajdujemy się w fazie pandemicznej wzrostowej, ale jeśli by udało się dokończyć akcję szczepień i jednocześnie byśmy widzieli jej skutek w postaci zmniejszenia wzrostu zachorowań, to będziemy te decyzje o przywracaniu stacjonarnej edukacji podejmowali po świętach - powiedział Niedzielski.