Elon Musk przyłapany na kłamstwie. "Niektóre rzeczy, które powiem, będą nieprawdziwe"

Elon Musk znów zaszokował opinię publiczną. We wtorek, w Gabinecie Owalnym, podczas podpisywania przez Donalda Trumpa rozporządzenia nakazującego wszystkim agencjom federalnym współpracę z zespołem Muska, odpowiadając na pytania dziennikarzy przyznał, że "nie zawsze to, co mówi, będzie prawdziwe".