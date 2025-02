Dramatyczny apel siostry po zaginięciu Kingi. Policja: "Szeroka skala poszukiwań"

Tym razem jednak nie powróciła, a od tego momentu nie udało się nawiązać z nią kontaktu. Ostatni raz była widziana przez swoją koleżankę, z którą mieszkała. Ta zapewnia, że nie widziała jednak nic nadzwyczajnego. Nie zauważyła także w zachowaniu Kingi nic, co mogłoby wskazywać o jej złym samopoczuciu psychicznym lub fizycznym.

O zaginięciu Kingi jako pierwsza została poinformowana jej siostra. To ona zawiadomiła służby. "Kinga proszę daj mi tylko znać, że jesteś bezpieczna oraz że z Tobą jest wszystko dobrze. Bardzo się o Ciebie martwię siostrzyczko, bo to do Ciebie takie niepodobne zniknąć bez słowa" - napisała w mediach społecznościowych Ola.