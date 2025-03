Areszt dla byłego szefa policji. Komunikat prokuratury

"W dniu 2 marca 2025 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia uwzględnił wniosek Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu i zastosował wobec Zbigniewa M. tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy" - przekazano w niedzielnym komunikacie opublikowanym na stronie przez rzecznik prasową Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu Karolinę Stocką-Mycek.

Zatrzymanie miało miejsce w piątek wieczorem na lotnisku Chopina w Warszawie po wyjściu z samolotu, którym Zbigniew M. przyleciał z Sri Lanki. "Po wykonaniu niezbędnych czynności procesowych polegających na przeszukaniach oraz zabezpieczeniu dowodów na potrzeby prowadzonego postępowania były komendant został przewieziony do dyspozycji Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu" - dodał Dobrzyński.

To ponowne zatrzymanie Zbigniewa M. Do pierwszego doszło w maju 2018 r. Prokuratura Krajowa poinformowała wówczas, że w okresie od 1 stycznia do 10 lutego 2016 roku, a więc wtedy, gdy sprawował swoją funkcję "ujawnił trzem nieuprawnionym osobom informacje dotyczące zrealizowanych i planowanych do wykonania czynności, które zmierzały do ustalenia okoliczności popełnionych przestępstw". "Ujawniając te informacje, Zbigniew M. działał na szkodę interesu publicznego i narażał na szkodę interesu prowadzonych postępowań" - podawała prokuratura.