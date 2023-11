Arabski dyktator się doigrał. Francja wydała nakaz aresztowania. Liczą na Interpol

Michael Chammas, który jest prawnikiem jednego z powodów, w rozmowie z CNN powiedział, że oczekuje się, że Interpol wystosuje w tej sprawie czerwoną notę. Jak dodał, jeżeli do tego dojdzie, wszystkie państwa członkowskie Interpolu powinny zastosować się do nakazu aresztowania. Czerwona nota to informacją dla organów ścigania na całym świecie o konieczności zlokalizowania i tymczasowego aresztowania poszukiwanej osoby.