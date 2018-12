Andrzej Duda o wspólnym locie z Lechem Wałęsą: to naturalne

Uważam, że jest to rzecz całkowicie naturalna i nie widzę w tym nic nadzwyczajnego - tak prezydent Andrzej Duda skomentował wspólny lot z Lechem Wałęsą do USA na pogrzeb byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych George’a H.W. Busha.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Lech Wałęsa poleci razem z Andrzejem Dudą na pogrzeb George'a H.W. Busha (PAP, Fot: Andrzej Warżawa)

- Pan prezydent Wałęsa, jego biuro, zwróciło się do nas, z prośbą do mnie, czy pan prezydent może lecieć razem ze mną samolotem na pogrzeb. Oczywiście się zgodziłem, bo był prezydentem Polski w czasie, w którym pan prezydent George H.W. Bush był prezydentem Stanów Zjednoczonych - powiedział we wtorek dziennikarzom prezydent Duda w kuluarach Szczytu Klimatycznego COP24 w Katowicach.

- Uważam, że jest to rzecz całkowicie naturalna i nie widzę w tym nic nadzwyczajnego - dodał Andrzej Duda.

George H.W. Bush zmarł 30 listopada w wieku 94 lat. Zostanie pochowany z honorami państwowymi po kilkudniowych uroczystościach żałobnych w Waszyngtonie i w stanie Teksas. W środę trumna ze zwłokami byłego prezydenta zostanie przewieziona z Kapitolu do Narodowej Katedry Kościoła Episkopalnego, gdzie o godz. 11 czasu miejscowego (godz. 17 w Polsce) rozpocznie się nabożeństwo żałobne. Udział w nim weźmie prezydent USA Donald Trump z małżonką, przedstawiciele rządów, dyplomaci i najbliżsi zmarłego. Polskę będzie reprezentował m.in. prezydent Andrzej Duda. Obecny będzie także były prezydent Lech Wałęsa.

Duda i Wałęsa polecą do USA prawdopodobnie rządową maszyną Gulfstream G550. A to oznacza, że dość trudno będzie uniknąć politykom kontaktu ze sobą w trwającej ok. 10 godzin podróży. Gulfstream G550 to bowiem mała maszyna, zabiera na pokład zaledwie 16 pasażerów.

Wiadomo już, że Wałęsa ma zamiar założyć koszulkę z napisem "Konstytucja". - Powiedziałem, że nawet do trumny, gdy nie dojdziemy do wolności, do trójpodziału władzy, proszę mnie do trumny włożyć w tej koszulce - powiedział Wałęsa reporterce Polsatu zapytany o strój, w którym zamierza podróżować. Na pytanie o to, co powie prezydentowi na pokładzie, odparł: "dzień dobry". - A potem to się rozkręcimy - dodał.