Kiedy Kwaśniewski ustąpił Wałęsie. Pogrzeb Ronalda Reagana

Andrzej Duda i Lech Wałęsa polecą razem na pogrzeb George'a H.W. Busha. Ale Duda nie jest pierwszym, który potrafił wznieść się ponad podziały polityczne w takiej sytuacji. Podobnie było na pogrzebie Ronalda Reagana. - Ustąpiłem Wałęsie miejsca i to była dobra decyzja - mówi WP Aleksander Kwaśniewski.

W środę dojdzie do rzadkiego zdarzenia w polskiej polityce: w jednym rządowym samolocie znajdą się skonfliktowani ze sobą politycy. Prezydent Andrzej Duda zgodził się przyjąć byłego prezydenta Lecha Wałęsę na pokład rejsu do Waszyngtonu, gdzie obaj wezmą udział w uroczystościach pogrzebowych prezydenta USA George'a Busha seniora.

- Wiedziałem, że Wałęsa spotykał się z Reaganem, więc pomyślałem, że powinien tam być i reprezentować Polskę. Nasze relacje nie były wtedy najlepsze, ale stanąłem ponad to. Moja kancelaria zadzwoniła do Wałęsy, zaproponowała mu, by to on poleciał i skorzystał przy tym z rządowego samolotu. Wałęsa się zgodził i myślę, że to była słuszna decyzja i ładna formuła - opowiada były prezydent.