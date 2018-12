Duda i Wałęsa razem polecą do USA. Politycy nie unikną kontaktu

Prezydenci Duda i Wałęsa razem polecą na pogrzeb George’a H.W. Busha, byłego prezydenta USA. Polscy politycy spędzą wiele godzin w małej kabinie rządowego samolotu. Nie jest tajemnicą, że za sobą nie przepadają. Wałęsa chce podróżować w koszulce z napisem "Konstytucja".

- Powiedziałem, że nawet do trumny, gdy nie dojdziemy do wolności, do trójpodziału władzy, proszę mnie do trumny włożyć w tej koszulce - powiedział Wałęsa reporterce Polsatu zapytany o strój, w którym zamierza podróżować.