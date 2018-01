Andrzej Duda: będziemy kontynuować nasze misje wojskowe za granicą

Taką zapowiedź złożył prezydent Andrzej Duda podczas noworocznego spotkania z Korpusem Dyplomatycznym. I dodał, że Polska chce powrócić do uczestnictwa w operacjach pokojowych ONZ. Prezydent liczy też na to, że inicjatywa obronna UE nie będzie konkurencją dla NATO.

- Wyznajemy zasadę, że każdy powinien wnosić do NATO odpowiedni wkład w rozwój naszych wspólnych, sojuszniczych zdolności obronnych. (…)Zależy nam na kontynuacji militarnej obecności wojsk sojuszniczych na wschodniej flance, jako realnego wzmocnienia naszego potencjału odstraszania i obrony – cytuje w opublikowanym wystąpieniu Andrzeja Dudy Kancelaria Prezydenta.

Prezydent przypomniał, że od 2017 r. w Polsce stacjonują wojska z państw NATO. Dodał, że Polska też realizuje zadania wynikające z sojuszniczej solidarności i zapewnił, że wojsko będzie kontynuować misje wojskowe za granicą w ramach kontyngentów NATO. – Chcemy też aktywnie powrócić do uczestnictwa w operacjach pokojowych ONZ – zadeklarował.

Andrzej Duda odniósł się też do unijnej inicjatywy stałej współpracy strukturalnej w zakresie obronności (PESCO). Prezydent liczy, że współpraca będzie służyć wszystkim członkom Wspólnoty, a jej charakter nie będzie kolidować z działaniami w ramach NATO.

Zagrożenia i wyzwania dla Unii Europejskiej

Andrzej Duda stwierdził, że zagrożeniem dla UE jest jej dekompozycja, z którą już teraz mierzy się Wspólnota, choćby z uwagi na Brexit czy propozycje Unii dwóch prędkości. - W niedalekiej przyszłości oznacza to rosnące prawdopodobieństwo degradacji pozycji UE w sferze globalnej. Jako region Europy Środkowej, jako cała UE czy wreszcie, jako wspólnota euroatlantycka, nie możemy do tego dopuścić, jeśli chcemy, by Europa rozwijała się harmonijnie – mówił. Zdaniem prezydenta, potrzebne są zdecydowane odpowiedzi na te zagrożenia.