Andrzej Dera z Kancelarii Prezydenta: Andrzej Duda przyjmie kontrakandydatów jak dwa nagie miecze

- Nie ma jeszcze sztabu wyborczego prezydenta Andrzeja Dudy. Joachim Brudziński wyjaśnił później na Twitterze, że trochę się pospieszył, bo takiego sztabu nie ma. To nie ten moment by powoływać sztaby wyborcze - powiedział Andrzej Dera. Na pytanie, czy Donald Tusk jest groźnym przeciwnikiem dla obecnego prezydenta, polityk PiS odpowiedział: "Nie wiem".

- Pan Andrzej Duda przyjmie jak dwa nagie miecze tych, którzy będą się ubiegali o urząd prezydenta. Każdy przeciwnik jest groźny, trzeba ich traktować z szacunkiem i nie lekceważyć - podkreślił Dera. Nawiązał w ten sposób do mieczy grunwaldzkich, przekazanych królowi polskiemu Władysławowi II Jagielle przez heroldów wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego Ulricha von Jungingena. Wręczenie mieczy było symbolicznym pretekstem do rozpoczęcia bitwy pod Grunwaldem w 1410 r.

Nie ma decyzji ws. 11 listopada

- Jak odmawiam różaniec, to w ten sposób trzymam go - powiedział Andrzej Dera, pokazując zaciśniętą pięść skierowaną kciukiem ku górze. - Jak popatrzy pani z tej strony, to wygląda to jak zaciśnięta pięść. Ale to nie jest pięść, która komuś grozi - wyjaśnił dziennikarce.