Inowrocław. Śmierć 24-latka po użyciu paralizatora. Są wyniki sekcji zwłok

Prawdopodobną przyczyną śmierci 24-latka z Inowrocławia była niewydolność krążeniowo-oddechowa. Nadal nie wiadomo, czy zgon miał związek z użyciem paralizatora przez policjanta - wynika z sekcji zwłok młodego mężczyzny. Do tragedii doszło w jednym z bydgoskich mieszkań w czasie interwencji policji.

Inowrocław. Tragedia w czasie interwencji

Do tragedii doszło w sobotę 19 października. Dyspozytor pogotowia odebrał telefon od partnerki 24-letniego Patryka, z którego wynikało, że młody mężczyzna jest w złym stanie po użyciu narkotyków. Ponadto jest agresywny i demoluje mieszkanie. Kobieta dodała, że jej partner choruje na serce. Dyspozytor wysłał na miejsce pogotowie i policję.

W mieszkaniu najpierw pojawili się funkcjonariusze, a potem ratownicy medyczni. W trakcie interwencji doszło do nagłego zatrzymania krążenia u mężczyzny. Wcześniej policjanci użyli wobec niego paralizatora. Jak podaje prokuratura, stało się to wtedy, kiedy na miejscu było już pogotowie. Pomimo reanimacji mężczyzna zmarł.

We wtorek pismo do prokuratury napisała Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Zwróciła uwagę, że "pozbawienie wolności przez funkcjonariuszy państwowych zawsze oznacza przejęcie przez nich odpowiedzialności za życie i integralność fizyczną danej osoby". Fundacja poprosiła prokuraturę o odniesienie się do tej sprawy, a także o informację o wynikach postępowania.