Bielsko-Biała. Makabryczne okoliczności zabójstwa ciężarnej kobiety [WIDEO]

Strażnik miejski Piotr Sz. miał udusić swoją 33-letnią ciężarną żonę. Do zabójstwa doszło w domu, a potem zwłoki kobiety podejrzany wywiózł do lasu. Mężczyzna przyznał się do zabójstwa i złożył obszerne wyjaśnienia.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Podejrzany Piotr Sz. przyznał się do zabójstwa żony (śląska policja)

Z ustaleń śledczych wynika, że relacje między małżonka popsuły się w sierpniu tego roku. Od tego momentu 35-letni Piotr Sz. miał znęcać się psychicznie i fizycznie nad swoją żoną. Feralnego dnia, czyli w piątek 18 października, między małżonkami doszło do awantury. Prokuratura nie chce zdradzić, czy to ciąża była powodem konfliktu w małżeństwie Sz.

- Wstępne wyniki wskazują na to, że śmierć kobiety nastąpiła w wyniku zadławienia, czyli mówiąc potocznie została uduszona. Motywem był konflikt małżeński - powiedział "Dziennikowi Zachodniemu" Bogusław Strządała z Prokuratury Rejonowej Bielsko-Biała Północ.

Do zbrodni doszło w mieszkaniu małżonków w Bielsku-Białej. Po zabójstwie mężczyzna w celu zatarcia śladów zawinął zwłoki w folię, a wieczorem włożył je do bagażnika samochodu i wywiózł do lasu na terenie gminy Siewierz. Tam je porzucił. Ciało kobiety znaleziono przy stawie.

śląska policja Podziel się

Podwójne zabójstwo?

Zarzut zabójstwa 35-latek usłyszał dopiero po znalezieniu ciała w lesie, chociaż policja wcześniej dysponowała dowodem, że kobieta nie żyje, a mężczyzna może być sprawcą zabójstwa. Prokuratura nie chce jednak ujawnić, jaki to dowód.

W sobotę Piotr Sz. został zatrzymany. Usłyszał zarzut znęcania się nad żoną oraz zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Mężczyzna przyznał się do zabicia żony, ale nie do znęcania się nad nią. Prokuratura analizuje jeszcze pod kątem prawnym, czy można postawić podejrzanemu zarzut podwójnego zabójstwa. Izabela Sz. była w szóstym miesiącu ciąży.

- W oparciu o obowiązujące orzecznictwo i poglądy doktryny dziecko podlega ochronie prawnej dopiero od momentu porodu. Ale tę kwestię będziemy jeszcze badać i analizować pod kątem prawnym - zaznacza prokurator Strządała.

"Ze szczególnym okrucieństwem"

Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Jak zdradza prokuratura, w czasie tragedii Piotr Sz. miał zadawać żonie dodatkowe cierpienia fizyczne i psychiczne.

Ze względu na treść składanych wyjaśnień, mężczyzna będzie badany przez dwóch biegłych psychiatrów. Mają określić, czy w chwili zabójstwa oraz znęcania się był w pełni świadomy.

W poniedziałek mężczyzna został aresztowany na trzy miesiące.

Izabela Sz. zaginęła w piątek. Rodzina i koleżanki nie mogły się z nią skontaktować, a mąż twierdził, że kobieta pojechała do Katowic do lekarza. Nie wzięła ze sobą telefonu. Rodzina Izabeli Sz. powiadomiła policję i jednocześnie poinformowała śledczych, że w małżeństwie Sz. dochodziło do przemocy. 35-letni mąż miał znęcać się nad żoną. Ciało kobiety znaleziono w sobotę.

Źródło: "Dziennik Zachodni"