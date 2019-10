Inowrocław. Policja użyła paralizatora. Zmarł 24-letni mężczyzna

Prokuratura wyjaśnia okoliczności śmierci młodego mężczyzny w Inowrocławiu. Doszło do niej podczas interwencji policji w jednym z mieszkań. Wiadomo, że funkcjonariusze użyli paralizatora.

Policja potwierdza, że do tragedii doszło w nocy z soboty na niedzielę. Funkcjonariusze mieli być wezwani do awanturującego się 24-letniego mężczyzny w jednym z mieszkań w Inowrocławiu.

- W czasie interwencji doszło do tragicznego w skutkach zatrzymania krążenia u 24-latka. Wezwane na miejsce pogotowie stwierdziło zgon mężczyzny. Na miejsce udał się prokurator, zostały przeprowadzone oględziny miejsca i samych zwłok, które zostały zabezpieczone w celu przeprowadzenia sekcji. Wstępnie ustalenia odnośnie przyczyny zgonu będę mogła przekazać po przeprowadzeniu sekcji zwłok - powiedziała bydgoskiej TVP3 Agnieszka Adamska-Okońska, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.

Więcej informacji podaje "Gazeta Pomorska", która dotarła do dziewczyny zmarłego 24-letniego Patryka. Kobieta relacjonuje, że jej chłopak był u kolegi i prawdopodobnie tam zażył narkotyk "o silnym działaniu". Jak dodaje, mężczyzna miał chore serce i nigdy nie brał ciężkich narkotyków. W drodze do domu miał też zostać napadnięty, pobity i okradziony z portfela i telefonu.

Partnerka Patryka opowiada, że udała się w miejsce, gdzie miało dojść do napaści. Liczyła, że znajdzie telefon swojego chłopaka. Wtedy zadzwoniła do niej jej mama i powiedziała, że "Patryk zrobił się agresywny".oraz "leci mu krew z ust". Wracając do domu kobieta zadzwoniła po pogotowie. Najpierw jednak pojawiła się policja. Z relacji rodziny wynika, że skuła agresywnego mężczyznę kajdankami, użyła też paralizatora. Mężczyzna upadł i stracił przytomność.