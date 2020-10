Amstaff zagryzł 12-latka. Prezydent Przemyśla zabrał głos

Amstaff zagryzł 12-latka. Jest reakcja prezydenta miasta

"Dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci młodego przemyślanina zaatakowanego kilka dni temu przez psa. Informacja o tych wydarzeniach wstrząsnęła mną, jak wieloma mieszkańcami miasta. Składam wyrazy głębokiego współczucia dla całej rodziny chłopca, jego bliskich i przyjaciół. To bardzo trudne chwile dla Państwa i jestem w tym czasie myślami z wszystkimi, których dotknęła ta tragedia" - przekazał prezydent Przemyśla Wojciech Bakun.

Amstaff zagryzł 12-latka. Prokuratura wszczęła śledztwo

Jak wyjaśniła, obecnie nikomu w śledztwie nie postawiono zarzutów. Do tej pory prowadzone jest ono m.in. w ramach artykułu, który mówi o narażeniu na niebezpieczeństwo utraty życia. Teraz jednak prawdopodobnie nastąpi zmiana kwalifikacji czynu i właścicielowi psów będzie postawiony zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi do 5 lat więzienia.