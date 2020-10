Grzyby z targowiska przyczyną tragedii

Ofiarami spożycia muchomorów sromotnikowych zakupionych na targu we Wrześni byli matka z synem. Kobieta w wieku 70 lat i 44-letni mężczyzna zmarli w domu, zanim dotarła do nich jakakolwiek pomoc. Do szpitala w Poznaniu trafiły z kolei dwie siostry, które również spożyły muchomory sromotnikowe zerwane przez swojego sąsiada. Obie kobiety niestety nie przeżyły.

Grzyby niosące śmierć

Niedoświadczeni grzybiarze mogą bardzo łatwo pomylić sromotniki z kaniami, które są grzybami jadalnymi. Jednak dla bardziej wprawnych amatorów grzybobrania łatwo dostrzegalne będą różnice w budowie trzonu i kapelusza obu tych gatunków grzybów. Warto jednak pamiętać o złotej zasadzie zbierania grzybów, że jeżeli nie mamy pewności co do napotkanego grzyba, najlepiej jest go nie zrywać. To samo tyczy się zakupów.