Ambasada Izraela w Warszawie zamknięta przez strajk dyplomatów. "To szokujące"

Zamknięcie izraelskich placówek dyplomatycznych na całym świecie zaskoczyło prawie wszystkich - zarówno państwa-gospodarzy, jak i samych Izraelczyków. Poinformowany nie został również polski MSZ. - To szokujące - mówi WP izraelski dziennikarz.

Niespodziewany strajk

- Oni są zobowiązani do pomocy obywatelom Izraela za granicą. A ci, którzy jej potrzebują, zwykle są w bardzo trudnej sytuacji. To tak, jak zamykanie szpitali z powodu protestu lekarzy - mówi Ben-Ari.

- To nie wystawia naszemu państwu najlepszego świadectwa. Nie mówiąc już o tym, że z wypowiedzi niektórych dyplomatów, np. ambasadora na Ukrainie, nie dowiemy się, że to tylko tymczasowa sytuacja - mówi Ben Ari.

Dramat dyplomatów

- Pieniądze, które mamy wystarczają nam na wypłatę pensji, opłatę czynszów i czasem może rachunków za prąd. Ale dziś nie mamy nawet pieniędzy na nowy tusz do drukarek. Nie ma pieniędzy na kawę, nie ma pieniędzy na podróże - mówiła dziennikowi "Times of Israel" Hanan Goder, ambasador Izraela w Sudanie Południowym. Jak stwierdziła, nie stać jej nawet na podróż do kraju, do którego została wysłana.